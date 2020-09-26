2020/09/26 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سليم همزة، اليوم السبت، بان تأجيل الانتخابات غير مستبعد في ظل وجود اشكالات متعددة ستعاني منها المفوضية بعد اقرار فقرة الدوائر المتعددة.وقال همزة ، إن “الانتخابات القادمة ستجري وفق اطار لاول مرة يطبق في العراق وهو الدوائر المتعددة ضمن المحافظة الواحدة، اذا ما اقر من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عضو القانونية النيابية : لا نستبعد تأجيل الانتخابات المبكرة المركز الخبري الوطني.

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