2020/09/26 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم السبت، جلسة استثنائية برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خصصت لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق، فيما يتعلق بحماية التظاهرات السلمية وحماية البعثات الدبلوماسية من الاستهدافات المتكررة، بالإضافة الى تنسيق العمل بين القوات الأمنية.وأكد الكاظمي أن الفرصة متاحة أكثر من أي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يترأس جلسة استثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطن المركز الخبري الوطني.

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