الكاظمي : ما تقوم به الاجهزة الامنية هو لفرض سلطة الدولة ولا يوجد استهداف للعشائر

2020/09/26 | 18:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ، ان ما تقوم به الاجهزة الامنية هو لفرض سلطة الدولة، مؤكداً عدم وجود اي استهداف للعشائر.وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم السبت ، ان “المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد جلسة استثنائية برئاسة الكاظمي، خصصت لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في […]

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