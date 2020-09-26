2020/09/26 | 18:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_این]نفت الرئاسة اللبنانية معلومات نقلتها إحدى القنوات التلفزيونية بشأن رفض الرئيس ميشال عون تسلّم "تشكيلة حكومية" قدمها إليه مساء أمس رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسة اللبنانية: أديب لم يقدم لرئيس الجمهورية أي صيغة حكومية ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئاسة اللبنانية: أديب لم يقدم لرئيس الجمهورية أي صيغة حكومية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).