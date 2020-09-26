2020/09/26 | 18:19 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_این]نفت الرئاسة اللبنانية معلومات نقلتها إحدى القنوات التلفزيونية بشأن رفض الرئيس ميشال عون تسلّم "تشكيلة حكومية" قدمها إليه مساء أمس رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسة اللبنانية: أديب لم يقدم لرئيس الجمهورية أي صيغة حكومية
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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