أمانة بغداد تباشر توسعة و تطوير مدخل العاصمة الجنوبي

2020/09/26 | 18:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت أمانة بغداد، السبت، المباشرة بإكساء مدخل بغداد - واسط الذي يبلغ طوله ١٥٠٠متر، فيما أشارت إلى زراعة ٢٥٠ نخلة.



وذكر بيان للامانة تلقى "ناس" نسخة منه، (26 أيلول 2020)، أن "دائرة المشاريع باشرت اكساء مدخل العاصمة الجنوبي بغداد واسط بطول ١٥٠٠ م ضمن اعمال تطوير المدخل وتوسيعه لتخفيف الزخم المروري بمنطقة الرستمية".

وأضاف، أن "بلدية بغداد الجديدة باشرت زراعة ٢٥٠ نخلة على جانبي الطريق بطول ٣كم ضمن أعمال تطوير المدخل التي تتضمن أعمال زراعة الاكتاف بالثيل والشتلات المختلفة وانشاء سياج جديد ونصب منظومتي ري وإنارة".

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