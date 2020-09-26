مجلس النواب يُرفع جلسته الى يوم غد الاحد

2020/09/26 | 18:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد اعلن مجلس النواب عن رفع جلسته الى يوم غد الاحد .

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