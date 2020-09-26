البرلمان يؤجل التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية إلى 10 تشرين الاول ويرفع جلسته إلى يوم غد

2020/09/26 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رفع مجلس النواب، اليوم السبت (26/9/2020)، جلسته الى يوم غد الاحد، فيما اجل التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية الى جلسة اخرى.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة البرلمان، ان "مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية الى جلسة يوم السبت الموافق10/10/2020".

وتابعت "بعدها رفع البرلمان جلسته الى يوم غد الاحد".

وشهدت جلسة مجلس النواب التي عقدها اليوم بحضور 179 نائباً التصويت على 3 فقرات من تقرير اللجنة القانونية الخاص بفقرة الدوائر الانتخابية بقانون الإنتخابات وهي: وجوب الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند التوزيع الدوائر الانتخابية،عدم جواز تأجيل اي محافظة من الية توزيع الدوائر الانتخابية ولأي سبب كان، وإلالتزام باعتماد الاحصائية السكانية لعام 2010 والصادر من وزارة التخطيط تطبيقاً لأحكام المادة 49 من الدستور.

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