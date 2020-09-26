الأردن يسجل اعلى معدل وفيات واصابات بفيروس كورونا

2020/09/26 | 18:24 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/اعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 850 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم، منها 830 محلية والاخرى لمواطنين قادمين من خارج البلاد، بالاضافة لاربع وفيات، وهو اعلى معدل يسجل في البلاد لجهة الاصابات والوفيات.وبينت الصحة الأردنية في موجز صحفي ان عدد الوفيات بالمملكة ومنذ بدء انتشار الوباء ارتفع الى 43 وفاة، فيما اجمالي الاصابات وصل الى 8061 إصابة.واشارت الصحة الأردنية الى شفاء 96 حالة اليوم كانت تتعالج بالمستشفيات الحكومية والخاصة، داعية المواطنين الى الالتزام بمعايير السلامة والوقاية وارتداء الكمامات وعدم إقامة التجمعات./انتهى

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