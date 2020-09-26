سؤال بريء.. لماذا وجهت رغد إبنة صدام تهنئة للسعودية؟

2020/09/26 | 18:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت رغد، ابنة الطاغية صدام حسين، تهنئة إلى السعودية وشعبها بمناسبة الذكرى الـ 90 لليوم الوطني للمملكة، وكتبت رغد على حسابها في "تويتر" قائلة: "كل عا...

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