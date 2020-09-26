الحلبوسي: رئاسة مجلس النواب مستعدة لعرض صيغة قانون الانتخابات بأي وقت

2020/09/26 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على الخلافات القائمة بين الكتل السياسية بشأن بعض فقرات قانون الانتخابات.

وقال الحلبوسي ان رئاسة مجلس النواب جاهزة لعرض صيغة قانون الانتخابات بأي وقت، داعيا القوى السياسية الى تحقيق العدالة الاجتماعية وتغليب المصلحة الوطنية.

وكشف الحلبوسي عن تسلم رئاسة المجلس طلبا بتأجيل فقرة اكمال التصويت على قانون الانتخابات الى يوم محدد خلال هذا الأسبوع.

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