روحاني مخاطبا مواطنيه: إذا أردتم اللعن فالعنوا البيت الأبيض

2020/09/26 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن حجم الخسائر المادية التي تكبدتها بلاده نتيجة العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

وأوضح روحاني في تصريح، أن إيران خسرت مئة وخمسين مليار دولار من إيراداتها، منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران، داعيا مواطني بلاده الى لعن البيت الأبيض حسب تعبيره، لأن الإدارة الأميركية هي المسؤولة عن المشاكل والأزمات التي تعاني منها إيران.

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