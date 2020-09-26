الكون البدئي والدعوة لعلم الفلك والكونيات البديل - جواد بشارة

2020/09/26 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة الكون البدئي 1-2الدعوة لعلم الفلك والكونيات البديلللعلم خصائص نظرية وتجريبية تميزه عن المناهج الأخرى في العالم ...



دون أن يتعارض معها بالضرورة! لكن في الحقيقة، هل الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات علميتان حقًا؟ قضيتهم تستحق التفكير.ما هي العملية العلمية؟فيما يتعلق بأصل (أو أصول) العالم، لا يحتكر العلماء التفكير أو الأفكار الجيدة؛ يمكن لأي مجموعة بشرية أو حركة ثقافية أن يكون لها مفاهيم ......





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