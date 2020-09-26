الوداع: جاسم محمد كاظم - عبد الحسين سلمان

2020/09/26 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الحسين_سلمان الوداع جاسم محمد كاظمتوفي ليلة امس الأخ و الصديق و الزميل الدكتور جاسم محمد كاظم بسبب فيروس الكرونا اللعين.بدأ الكتابة في الحوار المتمدن 30.04.2009 .



ونشر 651 مقالاً .جاسم محمد كاظم 1970 مواليد ( الناصرية ) العراق.دبلوم في الباثولوجي 1989دبلوم في اللغة الانكليزية 1994بكلوريوس في الاقتصاد 2006دكتوراة ..



2015 اثر تحسين اداء العاملين في تحقيق الميزة التنافسية ......





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