تأجيل التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية الى ما بعد عطلة زيارة الاربعيـن

2020/09/26 | 18:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأجيل التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية الى بعد عطلة زيارة الاربعيـن

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