فيديو.. وفاة خمسة فلسطينيين

2020/09/26 | 18:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتوجه عدد كبير من المواطنين قد توجهوا إلى موقع الحادثة، فيما وجه الدفاع المدني نداء الى أصحاب صهاريج النضح في منطقة دورا للمساعدة في عملية الإنقاذ.

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