بافل طالباني: الاتحاد الوطني صاحب ستراتيجية اتحادية

2020/09/26 | 18:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت، بمبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني في مدينة السليمانية، مارتن هوث سفير الاتحاد الاوروبي في العراق، وفينسو كيوم بوبو مسؤول مكتب علاقات الاتحاد الاوروبي في اقليم كوردستان.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات السياسية والاحداث المرتبطة باقليم كوردستان والعراق والشرق الاوسط، وتم استعراض الرؤى حسب وجهة نظر الاتحاد الوطني الكوردستاني.

من جانبه أوضح الرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافل طالباني، وبشكل دقيق، رؤية الاتحاد الوطني حول المسائل، مبينا السياسية الواضحة والوطنية، وصياغة قرارات الاتحاد الوطني لجميع الاوضاع التي تستجد والتي لها تأثير على الاقليم، مشيرا الى انه ولهذا فان الاتحاد الوطني صاحب ستراتيجية اتحادية مع الاخذ بنظر الاعتبار لظروف المنطقة وادارة الحكم بشكل افضل وان تكون ذات استجابة ضرورية لمطالب المواطنين اليوم.

وخلال اللقاء، ايضا، اشار طالباني الى ضرورة وحدة الصف الوطني والاصلاح الجذري في الادارة والدولة وتأسيس الوحدة الوطنية الكوردستانية، هي نظرتنا لاقليم اكثر اعمارا وعراق فدرالي تكون خلالها الشراكة الحقيقية والدستور اساس في علاقتانا.

PUKmedia ترجمة‌

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