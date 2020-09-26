مجلس النواب يؤجل التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية

2020/09/26 | 18:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، جلستها الى يوم غد الاحد.

وقال مصدر نيابي لـ PUKmedia، ان مجلس النواب اجل التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية الى جلسة يوم السبت الموافق الـ 10 من تشرين الاول المقبل.

واضاف: ان المجلس قرر رفع الجلسة الى يوم غد الاحد.

وقال النائب حسن آلي عضو كتلة الاتحاد الوطني بمجلس النواب خلال تصريح سابق لـ PUKmedia: ان مجلس النواب صوت على فقرة بعدم جواز تأجيل أي محافظة من آلية توزيع الدوائر الانتخابية ولأي سبب كان.

واضاف: ان المجلس صوت ايضا، على فقرة بإلالتزام باعتماد الاحصائية السكانية لعام 2010 والصادر من وزارة التخطيط تطبيقاً لأحكام المادة 49 من الدستور.

وكانت جلسة مجلس النواب، قد بدأت في وقت سابق من اليوم السبت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، لاكمال قانون الانتخابات وبنصاب مكتمل بحضور 179 نائبا، بعد تأجيل انعقادها نحو 4 ساعات لعدم اكتمال النصاب القانوني.

PUKmedia خاص‌

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