2020/09/26 | 18:33 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



طالبت النائبة عالية نصيف، السبت، وزير الصناعة بعدم الرضوخ لأية طلبات من سياسيين لتصدير الحصى عبر منفذ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تحذير من تهريب السبيس والحصى العراقي للكويت لاستخدامه في تضييق الممر البحري) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تحذير من تهريب السبيس والحصى العراقي للكويت لاستخدامه في تضييق الممر البحري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).