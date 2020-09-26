انضمام أول لاعب إسرائيلي الى دوري الخليج العربي (صور)

2020/09/26 | 18:33 - المصدر: NRT عربية

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توجه اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع إلى الإمارات للتوقيع لنادي النصر الإماراتي، ليكون بذلك أول لاعب إسرائيلي يلعب في دوري الأماراتي.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول مجلس التعاون الخليجي (إسرائيل في الخليج) صورة سبع وعلقت عليها بالقول: "لاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع في طريقه إلى دبي للتوقيع رسميا في فريق النصر الإماراتي".

لاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع في طريقه الى دبي للتوقيع رسمياً في فريق النصر الإماراتي ليكون بذلك أول لاعب إسرائيلي في دوري الخليج🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/31x1V20jBe

— إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) September 26, 2020

وأشارت إلى أن "سبع سيكون أول لاعب إسرائيلي ينشط في دوري الخليج العربي (الدوري الممتاز) في الإمارات".

وحتى الأن لم يعلن النادي الإماراتي (مقره دبي) شيئا عن الصفقة بعد، لكن من المنتظر أن يكشف عن تفاصيلها في الساعات القليلة المقبلة، إذ ذكرت وسائل إعلام إماراتية أن النصر توصل لاتفاق مع لاعب وسط نادي غوانزو الصيني.

ويبلغ سبع، المنحدر من أصول عربية، من العمر 27 عاما، ولعب مع نادي غوانزو في الصين وقد كان لاعبا قبل ذلك في صفوف أندية إسرائيلية عدة.

وفي وقت سابق، علق أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي على هذا الأمر بتدوينة على حسابه على "تويتر"، قال فيها: "بالتوفيق يا ضياء".

بالتوفيق يا ضياء! https://t.co/PWWwjqEMcp

— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 24, 2020

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