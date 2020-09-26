وفاة الشاعر والصحفي ماجد البلداوي

2020/09/26 | 18:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..نعى ادباء وصحفيو محافظة ميسان الشاعر والصحفي ماجد البلداوي الذي توفي اليوم السبت بعد معاناة مع المرض.ولد ماجد عبد الكاظم عبد الكريم البلداوي في مدينة العمارة عام 1958 ، وتخرج من دار المعلمين.وتفرغ للعمل الصحفي بشكل كامل.نشر قصائده في مختلف المجلات الأدبية العربية، وأبرزها مجلة الموقف الأدبي السورية، ومجلة هنا […]

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