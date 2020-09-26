استقرار بدرجات الحرارة وغبار في هذه المناطق الأيام المقبلة

2020/09/26 | 19:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، السبت، استقرار درجات الحرارة وتصاعد للغبار في غرب البلاد الأيام المقبلة.

وقال عطية، على صفحته بالفيسبوك، إن “استقرارا نسبيا بدرجات الحرارة في اغلب المدن مصحوبا بانخفاض طفيف مع موجة رطوبة جنوبا “، مضيفا أن “الرياح يغلب عليها الاتجاه الشمالي الغربي في اغلب المدن مصحوبة بنشاط ملحوظ يوم الاحد في واسط وميسان والسماوة وذي قار والبصرة”.

وأشار الى أن “الياح ستصل سرعتها الى ٧٠ كم بالساعة، وربما تسبب تصاعدا للغبار في المناطق الصحراوية”، مبينا أنها “تتحول يوم الثلاثاء الى مابين ساكنة الى جنوبية شرقية وتظهر خلالها سحبا متفرقه تتكاثر على فترات بعد يوم الثلاثاء”.

ولفت الى أن “في مدن الجنوب تحديدا ستتأثر بموجة رطوبة بسبب سكون الرياح وتحولها على فترات الى جنوبية شرقية ما يسبب ارتفاع الرطوبة النسبية في الاجواء ابتداءً من مساء يوم الثلاثاء/ الاربعا، وتتعمق اكثر يومي الخميس والجمعة وتخف قليلا يوم السبت او الاحد.



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