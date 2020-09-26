الثقة بأجهزة الدولة

2020/09/26 | 19:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيدر خيري في أول الليل من مساء التاسع عشر من الشهر الجاري كان قادما برفقة ثلاثة من أصدقائه بسيارة احدهم الى مدينة الناصرية من مدخلها الشمالي حيث يشق الطريق أراضي عشيرة آل ازيرج من قضاء الغراف.كانت تتبعه سيارتان (بيكب) يستقلها اكثر من ستة أشخاص ،تجاوزتهم احدى السيارتين واستوقفتهما تحت تهديد السلاح ،طالبوه بتسليم […]

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