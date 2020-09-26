الآلاف يتظاهرون في لندن ضد التباعد الاجتماعي والإغلاق

2020/09/26 | 19:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تظاهر الآلاف، السبت، في ساحة الطرف الأغر بلندن، احتجاجا على إجراءات التباعد الاجتماعي والإغلاق، التي أعادت السلطات فرضها في البلاد مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

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