الأنبار: القبض على مطلوب والعثور على عبوات اسطوانية ومساطر تفجير (صور)

2020/09/26 | 19:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة الدفاع، السبت، القبض على أحد المطلوبين والعثور على عبوات ناسفة ومساطر تفجير في محافظة الأنبار.



وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 أيلول 2020)، إنه "تمكنت قيادة عمليات الانبار من القاء القبض على أحد الارهابين المطلوبين وفق المادة 4/1 ارهاب في منطقة الزراعة - قضاء الرمادي، في حين خرجت قوة من الفرقة العاشرة معززة بمفرزة معالجة من كتيبة هندسة ميدان بواجب للبحث والتفتيش عن مخلفات داعش الارهابي في منطقة الصبيحات – قضاء الكرمة".

وأضافت، "تم العثور على عبوة اسطوانية عدد/30 ومسطرة تفجير عدد/5 وتم تفجيرها موقعياً تحت السيطرة، وفي واجب قرب الجسر الياباني تم العثور عبوة ناسفة على شكل جلكان سعة 20 لتر عدد/2 ومسطرة تفجير عدد/2".

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