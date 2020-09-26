فيديو.. كليب “Better” لـ زين مالك يقترب من 6 مليون مشاهدة فى 24 ساعة

2020/09/26 | 19:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /منى شعلان/ تصدرت أغنية “Better” ، للمغنى العالمى زين مالك ، قائمة التريند العالمى بموقع اليوتيوب ، بعد مرور 24 ساعة على طرحها ، كما حقق الكليب المصور أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية للمغنى الأمريكى.وقد طرح مالك، أحدث أغانية المصورة ، بعد أيام قليلة على إستقباله مولودته الأولى من النجمة […]

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