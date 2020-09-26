محكمة تقرر تغريم كاتب وصف المسلمين في فرنسا بـ”جيش الاحتلال”

2020/09/26 | 19:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..قضت محكمة باريس، على الكاتب والصحفي الفرنسي المثير للجدل إيريك زمور بدفع غرامة قدرها 10 آلاف يورو على خلفية تصريحات انتقد فيها المسلمين في فرنسا.وتعود خلفيات القضية إلى 28 من أيلول/سبتمبر من العام الماضي حين ألقى زمور كلمة في تجمع سياسي هاجم فيها المسلمون المقيمون في فرنسا.وقال زمور في كلمته إن “النساء المحجبات […]

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