تسمية مدرب جديد لفريق الحسين بكرة القدم

2020/09/26 | 19:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

سمت الهيئة الإدارية لنادي الحسين الرياضي، المدرب صباح عبد الحسين، مدرباً لفريقها لكرة القدم الذي يستعد للدوري المؤهل إلى الدوري الممتاز.

وقال المدير الإداري للفريق فاضل زغير في بيان تلقته / المعلومة/، إن “إدارة النادي استقرت على تسمية المدرب صباح عبد الحسين مدرباً للفريق الكروي ذلك بعد اجتماعها الأخير لما رأته من خبرة جيدة يمتلكها حسن في مشواره التدريبي”.

وأضاف زغير: أن “الإدارة سمت الكادر المساعد المكون من زياد قاسم وكريم سالم وساجد جمعة مدرباً لحراس المرمى”.

يشار إلى أن المدرب صباح عبد الحسن سبق وأن عمل مدرباً فريق الحسين في وقت سابق.



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