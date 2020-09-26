وزير الخارجية العراقي يوضح الهدف الأساس من زيارته إلى إيران

2020/09/26 | 19:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضح وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم السبت (26/9/2020)، الهدف الأساسي من زيارته لإيران.

وكذر بيان للرئاسة الإيرانية، تابعته (بغداد اليوم)، ان "روحاني قال خلال استقباله وزير الخارجية العراقي أن زيارته تعد خطوة جيدة متعددة الأطراف لتنفيذ التوافقات الموقعة بين البلدين".

وقال روحاني ان "تواجد القوات الاميركية في العراق وافغانستان ودول في الخليج الفارسي يزعزع أمن واستقرار المنطقة".

من جانبه قال وزير الخارجية العراقي خلال لقائه روحاني: "زيارتي تركز على تهيئة الاراضية لتنفيذ الاتفاقات الحدودية والنقل وتنمية التعاون التجاري".

ووصل وزير الخارجية، في وقت سابق من اليوم الى العاصمة الإيرانية طهران، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، ان الوزير سيلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين خاصة نظيره محمد جواد ظريف، لبحث سبل توسيع العلاقات الثنائية".

قبل ذلك، كانت الوكالة الإيرانية قد أشارت إلى أن حسين وصل إلى إيران صباح اليوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين، قبل أن تجري الوكالة تعديلاً على الخبر.

وذكرت، أن "وزير الخارجية العراقي سيلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل توسيع العلاقات الثنائية خلال الزيارة، التي تأتي ردا على الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بغداد".

وأضافت، أن "حسين سيجري مشاورات مع كبار المسؤولين في بلادنا بشأن تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، خلال زيارته في أغسطس الماضي إلى طهران".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد زار العراق في يوم الأحد (19 تموز 2020)، في زيارة التقى فيها رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبقية المسؤولين في العراق، فضلاً عن زيارته لإقليم كردستان.

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