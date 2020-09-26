2020/09/26 | 19:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم السبت، عضو النقابة الصحفي ماجد عبد الكاظم البلداوي الذي وافته ألمنيه هذا اليوم في محافظة ميسان بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت النقابة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الزميل الفقيد، يعد احد الصحفيين والكتاب المبدعين ومن رواد الصحافة العراقية حيث عمل طيلة ثلاثين عاما صحفيا واديبا مبدعا وأدى واجبه الصحفي بكل مهنية وأمانة وكان مثالا للصحفي المجد والمتابع لعمله المهني وكتاباته وحرصه الدائم على الالتزام بأخلاقيات العمل المهني وتعامله الحسن مع زملائه طيلة فترة عمله الصحفي”.

واضافت، انه “في الوقت الذي تعزي فيه نقابة الصحفيين العراقيين عائلة الفقيد وزملائه وأصدقائه فأنها تبتهل إلى الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الصحفي والشاعر الميساني ماجد البلداوي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الصحفي والشاعر الميساني ماجد البلداوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).