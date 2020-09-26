2020/09/26 | 19:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- حقق نادي مانشستر يونايتد انتصارًا قاتًلا على حساب مضيفه برايتون بثلاثة أهداف لهدفين في مباريات الجولة الثالثة ببطولة البريميرليغ لهذا الموسم.وكان شوط اللقاء الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.افتتح برايتون النتيجة عن طريق نيال موباي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء قبل أن يسجل اليونايتد هدف التعادل عبر لويس […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مانشستر يونايتد يحقق فوزاً ثمينًا من أنياب برايتون المركز الخبري الوطني.

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