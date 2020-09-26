كشمير.. لماذا تسعى الصين إلى

2020/09/26 | 19:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدفع الصين بباكستان إلى ضم منطقة غلغت-بلتستان، المتنازع عليها مع الهند، إلى البلاد بشكل رسمي، ما قد يشعل حربا جديدة بين نيودلهي واسلام آباد بشكل يخدم مصالح بكين السياسية والإقتصادية في المنطقة.

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