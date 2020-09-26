دولة جارة للعراق تسجل أعلى حصيلة يومية باصابات كورونا

2020/09/26 | 19:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات و850 إصابة منها 830 محلية بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة في المملكة منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي.

كما أعلنت الصحة عن تسجيل 20 حالة خارجية، بين القادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة أرتفع إلى 8061 حالة، فيما ارتفع اجمالي حالات الوفاة، إلى 43 حالة.

وأكدت الوزارة تسجيل 96 حالة شفاء في مختلف مستشفيات المملكة، وكذلك إجراء 13488 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1155513 فحصا.



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