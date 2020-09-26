الانتيكات بين الرغبة والتجارة في اقليم كوردستان

2020/09/26 | 19:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مدن اقليم كوردستان ظاهرة انتشار محال بيع الانتيكات القديمة التي انتشرت في الاونة الاخيرة بسبب رغبة الناس الى شراء ما هو قديم واثري ليكون في احدى زوايا البيت أو ركن من أركان البيت ليكون محطة استراحة في أجواء عتق الماضي الجميل.

يقول شوان زيور صاحب محل فانيا بيع الانتيكات والفلكلور الكردي في شارع مولوي في مدينة السليمانية " اعتقد ان زيادة بيع الانتيكات يرجع الى رغبة الناس بشرائها والعودة الى الاجواء القديمة والبساطة في الحياة من خلال الأدوات التي كان يستخدمها الأجداد في بيوتهم وحياتهم ." ويضيف زيور" الاسعار تتفاوت بين انتيكة واخرى في القدم وجودتها ومميزاتها ورغبة الزبون يتم تقييم الانتيكة الاصلية منها والاخرى غير الاصلية المصنعة منها حديثا."

واشار عباس بابان صاحب محل انتيك بابان " اعمل منذ 30 عاما في الانتيكات والتحفيات القديمة بدأت هاويا في البيت وانتهيت بمحل بيع وشراء الانتيكات والتجارة بها".



وتابع بابان" اعرض مقتنيات قديمة من دول اجنبية وعربية ولها قيمتها الفنية وعملها اليدوي المتقن , واما اسعارها تتراوح بين الف دولار الى ثلاثين الف دولار ."

وقال معتز حبيب وهو احد السواح من بغداد ومن محبي الانتيكات القديمة" في بيتي مجموعة من التحف والأنتيكات القديمة اني اهوى تلك القطع القديمة لانها تذكرني بالحياة البسيطة التي كان اجدادنا يعيشونها في تلك المرحلة الماضية ,تولد لدي شعورا بالراحة والطمأنينة وانا اسرح بين جمالية التحف وتتقين عملها اليدوي آنذاك ."

PUKmedia / عدنان الجاف/ السليمانية

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