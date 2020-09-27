البرلمان يحدد موعد التصويت على اكمال الدوائر الانتخابية.. ويرفع جلسته إلى اشعار مسمى

2020/09/26 | 19:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

رفع مجلس النواب جلسته، السبت، إلى يوم غد الأحد، وذلك بعدما صوت خلال جلسته التاسعة من السنة التشريعية الثالثة الفصل الأول، التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي، ‏رئيس ‏المجلس‏، وبحضور 180 نائبا، على مقترحات اللجنة القانونية المتعلقة بالية توزيع الدوائر الانتخابية،‏ كما صوت على تأجيل التصويت على اكمال الدوائر الانتخابية الى 10 تشرين الاول بناء على طلب لعدد من اعضاء المجلس.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة كما وردت من الدائرة الإعلامية، اليوم، 26 أيلول 2020:

"في مستهل الجلسة، أثنى النائب نبيل الطرفي على دور الحكومة في تأييدها لمبادرة مقتدى الصدر الداعية الى حفظ سيادة وكرامة العراق، مطالبا الحكومة ومجلس النواب بتشكيل لجنة امنية للتحقيق بالخروقات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية وتسمية اللجنة النيابية لمتابعة التحقيقات ومعرفة نتائج الاعتداءات التي تسيء للبلد، داعيا الى ضرورة اتفاق الكتل السياسية على جداول الدوائر الانتخابية وتحديد معيار موحد لكافة المحافظات من أجل استكمال ملحق قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

وتلت اللجنة القانونية النيابية تقريرها بشأن الدوائر الانتخابية، مشيرة الى أنها فاتحت رؤساء الكتل السياسية لغرض تقديم مقترحاتها بخصوص الية تقسيم الدوائر الانتخابية المتعددة، مبدية تأييدها لأعداد ملحق للدوائر ضمن اسس تحديد معيار موحد لكافة محافظات العراق وعدم استثناء اية محافظة من المعيار، من دون تأجيل اي محافظة من الية توزيع الدوائر الانتخابية، اضافة الى ضمان التوزان بين الدوائر من ناحية حجمها لتكون متماثلة لعدد المقاعد ضمن الدوائر الانتخابية وضمان تحقيق الكوتا النسوية.

وأكدت اللجنة النيابية على الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند توزيع الدوائر الانتخابية، فضلا عن الاعتماد على الاحصائية السكانية لعام 2010 الصادرة من وزارة التخطيط والاقتراح بإجراء الانتخابات باعتماد البطاقة البايومترية حصرا بناء على مطالبة عدد من النواب.

من جانبه، شدد الحلبوسي على اهمية اكمال الدوائر الانتخابية للقانون باعتباره يصب في صالح المجتمع والقوى السياسية، منوها الى أن رئاسة المجلس جاهزة لعرض المقترحات باي وقت شرط تحقيق العدالة الاجتماعية وتغليب المصلحة الوطنية من خلال وضع المعايير التي تبناه الشارع وخاصة مطالب المتظاهرين اضافة الى مقترح بوضع معايير خاصة لبعض المحافظات ومراعاة الية توزيع الدوائر دون انتقائية، داعيا الجميع الى تحمل المسؤولية والتصويت على اكمال التشريع وفي حال عدم تحقيق التوافق بين الكتل السياسية سيلجأ المجلس الى التصويت العلني الحاسم.

وصوت المجلس على مقترحات الية توزيع الدوائر الانتخابية والتي نصت على (وجوب الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند توزيع الدوائر الانتخابية، ولا يجوز تأجيل اي محافظة من الية توزيع الدوائر الانتخابية لاي سبب كان، والالتزام باعتماد الاحصائية السكانية لعام 2010 الصادرة من وزارة التخطيط تحقيقا لاحكام المادة (49) من الدستور وتحديد معيار موحد لكافة محافظات العراق وعدم استثناء اي محافظة من المعيار المذكور مع حفظ حقوق تمثيل المكونات).

كما صوت المجلس على تأجيل التصويت على اكمال الدوائر الانتخابية الى يوم السبت الموافق 10 تشرين الاول بناء على طلب لعدد من اعضاء المجلس.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاحد 27/9/2020".

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