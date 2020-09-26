2020/09/26 | 19:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم المحجوب الى السيد مصطفى الكاظمي حدث العاقل بما لايعقل بقلم ابراهيم المحجوب اليوم اتحدث اليكم بعيدا عن الالقاب الرسمية والمجاملات وبعيدا عن مداهنة الاعلام لك..لقد رأيناك منذ تسلمك...أكمل القراءة ←

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