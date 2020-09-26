المشكلة هي الشعب العراقي عاجز عن إنقاذ نفسه وليس فساد الساسة !

2020/09/26 | 19:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خضير طاهر الشعب العراقي يحاول الهروب من المسؤولية وإلقاء اللوم على الساسة وفسادهم ، بينما في الحقيقة الساسة هم من نتاج هذا الشعب ، وان السلطة مصدرها الشعب ، وعلى...أكمل القراءة ←

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