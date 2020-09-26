هل بدأت رحلة عد الأنفاس واللعب على المكشوف !؟

2020/09/26 | 19:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: جبار الياسري منذ فجر التاريخ ..الذي وثّقَ ويوثّق , وسطّرَ ويسطّر لنا في سفره الخالد ..أحداث جسام وقصص وحكايات ..ما أنفك يخبرنا ويعضنا ويعلمنا من خلالها...أكمل القراءة ←

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