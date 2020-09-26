2020/09/26 | 19:46 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتام الدورة التدريبية واختبارات اللاعبين لاقليم كوردستان بالمواي تاي في السليمانية بحضور المحافظ هفال ابو بكر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/26 | 19:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختتام الدورة التدريبية واختبارات اللاعبين لاقليم كوردستان بالمواي تاي في السليمانية بحضور المحافظ هفال ابو بكر) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختتام الدورة التدريبية واختبارات اللاعبين لاقليم كوردستان بالمواي تاي في السليمانية بحضور المحافظ هفال ابو بكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).