الرئاسة الفرنسية: ماكرون يعقد مؤتمرا صحفيا عن الوضع في لبنان الأحد

2020/09/26 | 19:51 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث في بيروت يوم أول سبتمبر ايلول 2020.صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.باريس (رويترز) - ذكرت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأحد يتناول الوضع السياسي في لبنان.وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب أعلن في وقت سابق يوم السبت انسحابه من مهمة تشكيل الحكومة بعد جهود استمرت قرابة شهر، وهو ما يوجه ضربة لمبادرة فرنسية تهدف إلى دفع زعماء لبنان للتكاتف لانتشال البلاد من أسوأ أزماتها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن

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