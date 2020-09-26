2020/09/26 | 19:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٦ عن تمكن السلطة الكمركية في مركز كمرك القائم الحدودي من اعادة اصدار ارسالية فواكه ( طماطم+عنب ) مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة كونها ممنوعة من الاستيراد .وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة واعادة إصدارها وحسب قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 النافذ وبمشاركة الجهات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك : اعادة إصدار أرسالية فواكه ممنوعة من الاستيراد في مركز كمرك القائم الحدودي المركز الخبري الوطني.

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