مصرع وإصابة ستة فلسطينيين في حادثة ’غريبة’ (فيديو)

2020/09/26 | 19:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت شرطة مدينة الخليل الفلسطينية، السبت، مصرع خمسة أشخاص جراء سقوطهم في حفرة تصريف مياه، فيما أصيب آخر.



وقال مسؤول بالدفاع المدني، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، تابعها "ناس"، (26 أيلول 2020)، إن "طواقم الدفاع المدني انتشلت 6 مواطنين سقطوا داخل حفرة تصريف مياه في قرية دير العسل جنوب غرب مدينة دورا".

وتدافع عدد كبير من المواطنين إلى موقع الحادثة، فيما وجه الدفاع المدني نداء الى أصحاب صهاريج النضح في منطقة دورا للمساعدة في عملية الإنقاذ.

ونشرت وسائل إعلام محلية، مقاطع فيديو تظهر، تجمع الناس حول حفرة الامتصاص التي سقط فيها الضحايا، بالإضافة لمحاولات الدفاع المدني انتشال الجثث.

وفي تعقيبه على الحادثة قال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة: "شرعت المباحث العامة بالتحقيق في الحادث، ويرجى انتظار التحقيقات لمعرفة اسبابه".

وقال العقيد يزن يوسف عمر مدير الدفاع المدني في محافظة الخليل لوكالة "معا" في الخليل: "من المبكر الحديث عن اسباب الحادثة، فلا زالت طواقمنا تعمل بالتعاون مع الشرطة على التحقيق في الحادثة".

وأضاف: "بحسب المعلومات الأولية وقد تكون غير دقيقة، خلال قيام عدد من الاشخاص بحفر حفرة امتصاص، بجوار حفرة ممتلئة، وجراء اعمال الحفر تسربت المياه العادمة من الحفرة القديمة للحفرة الحديثة ، وغرق شخص كان داخل الحفرة الحديثة وحاول الآخرون فيما يبدو انقاذه، لكنهم فشلوا وذهبوا ضحايا".

وقال العقيد عمر:" نحن بانتظار انتهاء التحقيقات لمعرفة الاسباب، وحال الانتهاء منها، سيتم اعلام الجمهور بها، وندعو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع حفر الاتصاص".

من جهته قال مدير الدفاع المدني في محافظة الخليل، العقيد يزن يوسف عمر، إنه "من المبكر الحديث عن اسباب الحادثة، فلا زالت طواقمنا تعمل بالتعاون مع الشرطة على التحقيق في الحادثة".

وأضاف، "بحسب المعلومات الأولية وقد تكون غير دقيقة، خلال قيام عدد من الاشخاص بحفر حفرة امتصاص، بجوار حفرة ممتلئة، وجراء اعمال الحفر تسربت المياه العادمة من الحفرة القديمة للحفرة الحديثة ، وغرق شخص كان داخل الحفرة الحديثة وحاول الآخرون فيما يبدو انقاذه، لكنهم فشلوا وذهبوا ضحايا".

وتابع، "نحن بانتظار انتهاء التحقيقات لمعرفة الاسباب، وحال الانتهاء منها، سيتم اعلام الجمهور بها، وندعو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع حفر تصريف المياه".

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