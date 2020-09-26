روحاني لـ فؤاد حسين: وجود أمريكا في العراق والخليج يضر بأمن المنطقة

2020/09/26 | 19:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الرئیس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، إن الوجود الأمريكي في العراق وأفغانستان ودول الخليج يضر بأمن المنطقة واستقرارها.

وقال روحاني خلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن “العمل لإخراج القوات الأمريكية واجب إيران وكل دولة يتواجد فيها الأمريكيون”.

وأضاف روحاني، أن “بلاده تعتبر تصويت البرلمان العراقي على انسحاب القوات الأمريكية من العراق خطوة إيجابية يحترمها الشعب العراقي وتدعمها إيران”.

وشدد الرئيس الإيراني على أن “طهران لا تتدخل في الشؤون العراقية الداخلية وفي العلاقات بين الفصائل العراقية”.

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