2020/09/26 | 19:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- بدأت شركة Xpeng الصينية، اليوم السبت، تشغيل السيارة الكهربائية عن نموذجها الأولي من الجيل الأول لمركبة طائرة في معرض بكين للسيارات.وضعت Xpeng المدعومة من Alibaba الأموال في تكنولوجيا السيارات الطائرة كجزء من استراتيجية الشركة طويلة المدى.وكشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية اليوم، في معرض بكين للسيارات عن أول سيارة في سلسلة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة Xpeng تطور سيارة طائرة كهربائية المركز الخبري الوطني.

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