الأهلي السعودي أول المتأهلين للدور ربع النهائي للابطال بالفوز على شباب دبي

2020/09/26 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

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تاهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي اليوم السبت (26 أيلول 2020)، للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، عقب الفوز على نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي، بركلات الترجيح(4-3(

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، حيث سجل للأهلي عزيز جون جانيف في الدقيقة 28، فيما تعادل للأهلي الدولي السوري عمر السومة عند الدقيقة 54، من ركلة جزاء وضعها على يسار الحارس.

واحتكم الفريقان للوقت الإضافي، حيث انتهى أيضا بالتعادل الإيجابي، وسط محاولات للفريق الإماراتي على مرمى العويس الذي تصدى لها ببراعة.

ومن المنتظر أن يجري الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرعة خاصة بعد غد الإثنين لتحديد منافس الأهلي في الدور ربع النهائي من عمر البطولة.

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