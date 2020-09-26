غدا الاحد .. رحلات داخلية واخرى خارجية للخطوط الجوية

2020/09/26 | 19:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية جدول رحلاتها الداخلية والبخارجية ليوم غد الاحد.وتضمن الجدول رحلات داخلية لكل من اربيل والبصرة والسليمانية ، وخارجية لكل من دبي وبيروت ./انتهى3

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