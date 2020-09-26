العثور على مضافات واسلحة وعتاد جنوب كركوك

2020/09/26 | 19:57 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/ عثرت القوات الامنية على عدد من المضافات والانفاق ، والاسلحة والاعتدة ، جنوب كركوك .وقال الفريق الركن سعد حربية قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة :" ان القوات الامنية عثرت على 12 مضافة ، و4 انفاق ، و3 عبوات ناسفة ، وقاذفة ار بي جي ، خلال العملية التي تنفذها قوات المقر المتقدم في الحدود الفاصلة بين قيادتي صلاح الدين و ديالى ضمن عمليات مطاردة فلول داعش" .انتهى

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