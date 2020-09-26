نقابة الصحفيين العراقيين تنعى الزميل ماجد البلداوي وتشيد بعطائه الصحفي والمهني

2020/09/26 | 19:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ نعت نقابة الصحفيين العراقيين الصحفي الزميل ماجد عبد الكاظم البلداوي عضو النقابة ، الذي وافته المنية هذا اليوم في محافظة ميسان بعد صراع طويل مع المرض.وقالت النقابة في بيان ، تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه :" ان الزميل الفقيد يعد احد الصحفيين والكتاب المبدعين ومن رواد الصحافة العراقية ، حيث عمل طيلة ثلاثين عاما ، صحفيا واديبا مبدعا وادى واجبه الصحفي بكل مهنية وامانة .



وكان مثالا للصحفي المجد والمتابع لعمله المهني وكتاباته وحرصه الدائم على الالتزام باخلاقيات العمل المهني وتعامله الحسن مع زملائه طيلة فترة عمله الصحفي " .واضاف البيان :" في الوقت الذي تعزي فيه نقابة الصحفيين العراقيين عائلة الفقيد وزملاءه واصدقائه ، فانها تبتهل الى الباري عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان " ./انتهى2

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