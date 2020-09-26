“إسرائيل” تستعد للحرب!

2020/09/26 | 19:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي يستعد لجولة قتال جديدة نهاية الشهر المقبل، في الوقت الذي تسعى فيه تل أبيب لإبرام اتفاقيات سلام مع العرب.

وفقا للتقرير الذي بثته القناة 12 الإسرائيلية، فهناك شعور بالإحباط يتزايد من تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من دول الخليج، مما يمكن من دفع حماس لمحاولة نسف هذه العملية.

وبسبب ذلك يستعد الجيش الإسرائيلي لسلسلة من الأحداث في هذه الفترة من الممكن أن تؤدي إلى تدهور الاستقرار في المنطقةـ بحسب وصف القناة سالفة الذكر.

ونقلت القناة قول مسؤول عسكري إسرائيلي يؤكد بأن الجيش الإسرائيلي يستعد للأوضاع في القطاع.



ويقول: “قطاع غزة يمكن أن يتغير بسرعة بين ليلة وضحاها، لذلك نحن دائما هنا على أهبة الاستعداد”.

وسبق أن شهد البيت الأبيض توقيع اتفاقيتين للسلام مع إسرائيل من قبل الإمارات والبحرين في ذات الوقت.



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