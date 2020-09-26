صور من الفضاء لأجزاء من العراق تضرب وكالة ناسا بـ”حيرة كبيرة”

2020/09/26 | 19:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

عبرت وكالة ناسا الاميركية للفضاء، عن استغرابها من تحول كبير في مياه بحيرة الحبانية في محافظة الانبار، بعد ارتفاع المناسيب بشكل كبير خلال عامين، دون معرفة مصدر المياه.

وقالت وكالة ناسا الفضائية الاميركية أنه بعد سنوات من الجفاف في بحيرة الحبانية الواقعة بمحافظة الأنبار غربي بغداد، شهد منسوب المياه في البحيرة ارتفاعاً مفاجئاً بحسب صور التقطتها الأقمار الصناعيةالتي التقطتها.

وتظهر في الصورة الأولى بحيرة الحبانية في صورة التقطت عام 2018، بمستوى مياه منخفض، حيث يرجح أن يشير اللون الأحمر إلى وجود الطحالب والبكتيريا الناجمة عن انخفاض منسوب المياه، بينما تظهر الصور الأخرى، والتي التقطت بعد عامين، أي في العام الجاري، ارتفاعاً واضحاً وقياسيا للمنسوب.

ووفق ما نشر موقع “Earth Observatory” التابع للوكالة، أن سبب الزيادة لا يزال غير واضح حتى الآن، خاصة وأن البيانات المأخوذة من الجهات المسؤولة لا تشير إلى حدوث أي فيضانات أو أمطار غزيرة في محيط البحيرة مؤخراً.

يذكر أن بحيرة الحبانية كانت تعتبر وجهة سياحية مرغوبة في الثمانينيات، إلا أن الحروب والعقوبات الاقتصادية، تسببت في تلاشي شهرتها السياحية.

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