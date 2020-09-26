خمسة معتقدات خاطئة عن فيروس كورونا

2020/09/26 | 20:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زرعت المعلومات والتوصيات المتغيرة، التي رافقت تفشي فيروس كورونا، الارتباك وسببت أحيانا التضليل المتعمد، ما ساهم في انتشار اعتقادات خاطئة عن الفيروس أجملها تقرير لموقع شبكة سي أن أن الأميركية في خمسة.

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